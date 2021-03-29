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Происшествия

При получении взятки задержан следователь ОВД Ноокенского района

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД Ноокенского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, подозреваемого задержали 27 марта при получении взятки в размере 12 тысяч сомов у заявителя. Следователь обещал решить вопрос по уголовному делу в отношении его несовершеннолетнего родственника по факту мелкого хулиганства. Задержаны следователь следственной службы ОВД Ноокенского района и капитан милиции Р. у. И. и подставное гражданское лицо Э. К.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187971/
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