Стало известно, каким образом вор попал в здание Бишкекского городского суда

Подозреваемый в краже, проникший в Бишкекский городской суд, прошел в здание днем под видом посетителя. Об этом 24.kg сообщил собственный источник.

«Он спокойно прошел КПП, зашел в здание и, выждав момент, спрятался в одном из помещений. Дождавшись темноты, выбрался из укрытия и при помощи отвертки начал вскрывать двери. Искал деньги и ценные вещи. Он, очевидно, знал, что сотрудники госохраны МВД не заходят в здание ночью, и воспользовался этим, не боясь, что его раскроют», — рассказал собеседник редакции.