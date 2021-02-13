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Происшествия

Стало известно, каким образом вор попал в здание Бишкекского городского суда

Подозреваемый в краже, проникший в Бишкекский городской суд, прошел в здание днем под видом посетителя. Об этом 24.kg сообщил собственный источник.

«Он спокойно прошел КПП, зашел в здание и, выждав момент, спрятался в одном из помещений. Дождавшись темноты, выбрался из укрытия и при помощи отвертки начал вскрывать двери. Искал деньги и ценные вещи. Он, очевидно, знал, что сотрудники госохраны МВД не заходят в здание ночью, и воспользовался этим, не боясь, что его раскроют», — рассказал собеседник редакции.

Напомним, оперативники Первомайского РУВД Бишкека нашли и задержали в Оше 29-летнего подозреваемого, который в ночь с 9 на 10 февраля обокрал Бишкекский городской суд. Злоумышленник вскрыл двери кабинетов судей, расположенных на втором, третьем и четвертом этажах, а также взломал их сейфы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183370/
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