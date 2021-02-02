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Происшествия

К шести годам тюрьмы приговорили мужчину за избиение пенсионера в Кара-Суу

Мужчину, избившего в Кара-Суу пенсионера, приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом 24.kg сообщили в Ошском областном суде.

Уточняется, что в Кара-Суйском районном суде окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего М.Т.  Мужчина в августе 2020 года избил 81-летнего пенсионера и напал на милиционера.

Суд признал его виновным по статьям 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» и 355 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.  М.Т. приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч сомов.

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Отметим, в августе 2020 года в соцсетях появилось видео, где молодой человек избивает пожилого мужчину. Уточнялось, что инцидент произошел 14 августа. Пострадавший обратился в больницу 18 августа. Медики сообщили о пациенте в милицию.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Позже при задержании подозреваемый, пытаясь сбежать, вывихнул руку одному из милиционеров и сорвал с него погоны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182025/
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