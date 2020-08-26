Задержан подозреваемый в избиении пенсионера в Кара-Суу. Он пытался сбежать

В Кара-Суйском районе милиция задержала мужчину, избившего пожилого человека. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что подозреваемый, пытаясь сбежать, вывихнул руку одному из милиционеров и сорвал с него погоны.

«После произошедшего подозреваемый сбежал в Бишкек, когда его стали искать в столице, он решил вернуться в Кара-Суу. Накануне его задержали в доме. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, сорвав погоны и вывихнув руку милиционеру. Этот факт зарегистрирован в ЕРПП. Задержанный водворен в ИВС. Известно, что ранее он трижды был судим. В связи с тем, что подозреваемый глухонемой, на время следствия ему в качестве переводчика предоставлен специалист», — сообщили в УВД.

Фото УВД Ошской области. Подозреваемый в избиении пожилого мужчины

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина избивает старика. Выяснилось, что пострадавшему 81 год, в результате полученных травм он был госпитализирован.