Видео потасовки на Ошском рынке. В милиции прокомментировали случившееся

В социальных сетях активно распространяется видеоролик, снятый очевидцами на Ошском рынке в Бишкеке. На кадрах видна потасовка, которая произошла между работницей рынка и проводившими рейд сотрудниками мэрии. В пресс-службе Ленинского РУВД 24.kg прокомментировали эту видеозапись.

«18 января на территории торгово-рыночного комплекса «Ош базары» проходило профилактические мероприятия по устранению и ликвидации стихийной торговли, при которой не соблюдаются правила торговли и санитарно-гигиенические нормы. Сотрудники милиции обеспечивали правопорядок и безопасность во время проведения рейда», — сообщили в РУВД.

В милиции отмечают, что жалоб от торговцев рынка на действия сотрудников районной администрации к ним не поступало.

«Ни во время проведения профилактических мероприятий, ни после них никто из граждан с письменным заявлением или жалобами в милицию не обращался», — подытожили в РУВД.