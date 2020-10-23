В Бишкеке мальчик выбросился из окна многоэтажки из-за проблем с учебой

В Бишкеке из окна многоэтажного дома выбросился 10-летний мальчик. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, что ребенок совершил суицид: выбросился из окна квартиры на 17-м этаже в доме на улице Малдыбаева.

«На месте происшествия милиция обнаружила тело 10-летнего Д.Д. без признаков жизни. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. В рамках настоящего досудебного производства проводятся следственные действия и назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в УВД.

По предварительным данным, причиной суицида стали проблемы с учебой на дистанционке.