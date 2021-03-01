В Сокулукском районе 14-летняя школьница повесилась в спортзале

В спортивном зале одного из бывших детских садов Сокулукского района нашли повешенной 14-летнюю школьницу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. В пресс-службе ГУВД Чуйской области редакции подтвердили эту информацию.

«23 февраля в ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней Б.В. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, девочка повесилась. Иных следов, кроме следов от веревки, на теле не обнаружено», — сообщили в пресс-службе областной милиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, назначена экспертиза. Все обстоятельства выясняются. Сейчас проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.