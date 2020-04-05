Карантин в школах. В Кыргызстане участились суициды среди подростков

По всем фактам подростковых суицидов, о которых ранее сообщалось в СМИ, проводится досудебное производство. Об этом заявляет пресс-служба МВД.

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В милиции признают, что в Кыргызстане участились суициды среди несовершеннолетних.

«Только с 18 по 28 марта, когда школы региона находились на карантине в связи со вспышкой коронавируса, зарегистрировано семь детских суицидов. Погибшим было от 12 до 16 лет. Все факты зарегистрированы в ЕРПП. Устанавливаются причины смерти несовершеннолетних. В Тонском районе зафиксировано два детских суицида, в Джети-Огузском, Иссык-Кульском и Ак-Суйском — по одному подростку и в Иссык-Атинском районе — два. Четверо детей выросли в неполноценной семье, где нет матери или отца, другие же находились на воспитании у родственников», — добавили в МВД.

В основном подростки совершили суицид в дневное время суток, а взрослые были в неведении, где находятся их дети.

В ведомстве отмечают, что общей причинами суицида являются социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим окружением.