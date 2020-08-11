В Бишкеке обнаружили очередную майнинг-ферму. Прикрывались швейным цехом

В Бишкеке на территории одного из швейных цехов обнаружили незаконно функционирующую майнинг-ферму. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Читайте по теме На территории СЭЗ «Бишкек» обнаружили незаконную майнинг-ферму

Уточняется, что в Финпол обратились представители ОАО «Северэлектро» и попросили проверить деятельность швейного цеха на улице Баялинова.

У энергетиков появились подозрения о том, что на территории работает майнинг-ферма, потому что их категорически не хотели впускать внутрь.

«Представители Финпола осмотрели «швейных цех» и обнаружили 187 функционирующих майнинг-систем (компьютерное оборудование по добыче цифровых денег, а именно созданию криптовалют/биткоинов, при совершении которых используются вычислительные системы), подключенных к сетям электрической энергии и интернету.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 211 «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность» УК КР.