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На сотрудников морга, вымогавшим деньги с родственников умершего, завели дело

Начато досудебное производство против сотрудников Республиканского патологоанатомического бюро (морга). Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, сотрудники морга вымогали у родственников деньги за то, чтобы не вскрывать тела. Кроме того, люди жаловались, что сотрудники морга требуют деньги за то, чтобы родные могли вне очереди забрать тела умершего. Дело возбуждено следственным подразделением ГСБЭП по Бишкеку.

Материалы дела зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 238 (Незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160185/
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