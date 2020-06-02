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Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-таджикской границе вновь конфликт. Ранен кыргызстанец

На кыргызско-таджикском участке государственной границы опять произошел инцидент с применением оружия. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Погранслужбе Кыргызстана.

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Уточняется, что конфликт произошел сегодня ночью примерно в 01.20 в местности Эки-Таш Баткенского района.

«Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего ружья по машине кыргызстанца, который ехал по дороге Ош — Исфана. Мужчину ранило, он госпитализирован. Сейчас на месте работают сотрудники милиции. Они проводят следственные мероприятия. Обстановка на этом участке границы на данный момент характеризуется как стабильная», — сообщили в ГПС.

Напомним, что это третий конфликт на кыргызско-таджикской границе за два месяца. Ранее военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Еще один конфликт произошел в конце мая, когда граждане Таджикистана незаконно занимались выпасом скота.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154475/
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