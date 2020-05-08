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Происшествия

Пенсионерка заявила об изнасиловании. Ее осудили за ложное сообщение

Панфиловский районный суд приговорил пенсионерку М.Н. к двум годам пробационного надзора за заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина заявила в милицию о том, что знакомый ее изнасиловал. По факту возбудили уголовное дело, а после того, как слова пенсионерки не подтвердились, его производство прекратили.

«В суде обвиняемая частично признала вину. С ее слов, ее изнасиловали в 2013 году. С этих пор знакомый приходил к ней раз в две недели, заставил совершить с ним обряд нике. В последний раз мужчина якобы вступил с М.Н. в половой конктакт, снял это на видео и отправил родственникам. Потерпевший опроверг это, заявив, что впервые встретил М.Н. в 2012 году, а через два года они поженились. Он потребовал моральный ущерб в размере 1 миллиона сомов, однако суд не удовлетворил иск», — указывается в документе.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152163/
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