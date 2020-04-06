На Иссык-Куле возле лагеря «Хан-Тенири» милиция обнаружила разложившееся тело

В Иссык-Кульской области в трех километрах от лагеря «Хан-Тенири» милиция обнаружила разложившееся тело неизвестного человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

«В ходе осмотра на теле обнаружили частицы одежды военного камуфляжа и ботинки желтого цвета. Рядом с погибшим находилось охотничье ружье «Вепрь» с 25 патронами. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначены соответствующие экспертизы», — сказали в ведомстве.

В милиции отметили, что без заключения экспертизы утверждать, что найденное тело в горах Энильчек принадлежит Сергею Смирнову, нельзя.

Напомним, что в июле 2019 года в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала. Его объявили в международный розыск, но позже поиски прекратили.