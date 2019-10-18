По высказываниям Арстана Алая возбудили уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту высказываний Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что досудебное производство начали по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев) — автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».

На заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги. Известно, что Госкомрелигий проведет экспертизу по высказываниям Арстана Алая.