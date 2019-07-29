В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек

В результате террористической атаки на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле погибли 20 человек. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Среди погибших при атаке — 16 мирных жителей. Еще не менее 50 человек получили ранения. Амрулла Салех легко ранен, его эвакуировали.

Атака началась взрывом автомобиля вчера вечером. Как заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Нусрат Рахими, нападение продолжалось шесть часов.

По данным источников, террористов было четверо. Как сообщил пресс-центр МВД Афганистана, спецназ МВД уничтожил трех нападавших.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за нападение.

Фото TASS/imago images/Xinhua. Атакованный офис кандидата в вице-президенты Афганистана

Амрулла Салех занимал в правительстве Хамида Карзая должность руководителя Главного управления национальной безопасности, а в правительстве президента Гани недолго работал министром внутренних дел. Сейчас лидер общественно-политической организации «Зеленое движение». На предстоящих 28 сентября президентских выборах баллотируется в качестве первого вице-президента, уточнил «Интерфакс».