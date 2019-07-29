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Происшествия

В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек

Фото © REUTERS/MOHAMMAD ISMAIL. Атакованный офис кандидата в вице-президенты Афганистана

В результате террористической атаки на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле погибли 20 человек. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Среди погибших при атаке 16 мирных жителей. Еще не менее 50 человек получили ранения. Амрулла Салех легко ранен, его эвакуировали.

Атака началась взрывом автомобиля вчера вечером. Как заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Нусрат Рахими, нападение продолжалось шесть часов.

По данным источников, террористов было четверо. Как сообщил пресс-центр МВД Афганистана, спецназ МВД уничтожил трех нападавших.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за нападение.

Фото TASS/imago images/Xinhua. Атакованный офис кандидата в вице-президенты Афганистана

Амрулла Салех занимал в правительстве Хамида Карзая должность руководителя Главного управления национальной безопасности, а в правительстве президента Гани недолго работал министром внутренних дел. Сейчас лидер общественно-политической организации «Зеленое движение». На предстоящих 28 сентября президентских выборах баллотируется в качестве первого вице-президента, уточнил «Интерфакс».
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