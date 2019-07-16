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Происшествия

В Токтогуле в реку Чычкан упал автомобиль. Спасатели нашли тела двух человек

В Токтогульском районе в реку Чычкан упал автомобиль Honda Fit. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что 2 июля спасатели извлекли тело 22-летнего А.И. и передали его сотрудникам МВД.

«4 июля поступила информация о том, что рядом с погибшим могли быть еще двое мужчин — 22-летние О.Б. и М.Т. уулу. 5 июля спасатели нашли машину Honda Fit. На следующий день обнаружили тело 22-летнего М.Т. уулу.  Для продолжения поисково-спасательных работ задействованы 23 спасателя МЧС, 10 милиционеров и родственники. 15 июля в 19.20 поисковые работы временно приостановили и сегодня утром их возобновили», — отметили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Тело третьего мужчины еще не нашли.
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