ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом

ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел

Жалила Атамбаева, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе.

«Как сообщалось ранее, следствие установило, что, будучи сотрудником Министерства внутренних дел, Жалил Атамбаев одновременно занимался предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму 100 миллионов сомов, оформляя его на своих близких родственников», — уточнили в пресс-центре ГКНБ.

«Согласно ранее заявленному ходатайству о готовности сотрудничества со следствием и возмещения ущерба по уголовному делу, 29 марта подозреваемый Жалил Атамбаев возместил оставшуюся сумму ущерба в размере 50 миллионов сомов. Таким образом подозреваемый полностью возместил установленный по уголовному делу ущерб в размере 100 миллионов сомов. Следствие находится на завершающем этапе, и после производства необходимых следственных действий будут приняты окончательные процессуальные решения, а расследование окончено в установленные законом сроки», — проинформировали в ведомстве.