ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом

ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел
Жалила Атамбаева, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе.
«Как сообщалось ранее, следствие установило, что, будучи сотрудником Министерства внутренних дел, Жалил Атамбаев одновременно занимался предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму 100 миллионов сомов, оформляя его на своих близких родственников», — уточнили в пресс-центре ГКНБ.
«Согласно ранее заявленному ходатайству о готовности сотрудничества со следствием и возмещения ущерба по уголовному делу, 29 марта подозреваемый Жалил Атамбаев возместил оставшуюся сумму ущерба в размере 50 миллионов сомов. Таким образом подозреваемый полностью возместил установленный по уголовному делу ущерб в размере 100 миллионов сомов. Следствие находится на завершающем этапе, и после производства необходимых следственных действий будут приняты окончательные процессуальные решения, а расследование окончено в установленные законом сроки», — проинформировали в ведомстве.
Напомним, ГКНБ возбудил несколько уголовных дел в отношении бывшего сотрудника милиции, ныне бизнесмена Жалила Атамбаева. По версии следствия, будучи милиционером, он занимался предпринимательской деятельностью, купил недвижимость на сумму более 100 миллионов сомов. Ранее Жалил Атамбаев пошел на сделку со следствием и перевел на депозитный счет 50 миллионов сомов.