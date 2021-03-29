20:00
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом

ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел
Жалила Атамбаева, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе.

«Как сообщалось ранее, следствие установило, что, будучи сотрудником Министерства внутренних дел, Жалил Атамбаев одновременно занимался предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму 100 миллионов сомов, оформляя его на своих близких родственников», — уточнили в пресс-центре ГКНБ.

«Согласно ранее заявленному ходатайству о готовности сотрудничества со следствием и возмещения ущерба по уголовному делу, 29 марта подозреваемый Жалил Атамбаев возместил оставшуюся сумму ущерба в размере 50 миллионов сомов. Таким образом подозреваемый полностью возместил установленный по уголовному делу ущерб в размере 100 миллионов сомов. Следствие находится на завершающем этапе, и после производства необходимых следственных действий будут приняты окончательные процессуальные решения, а расследование окончено в установленные законом сроки», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, ГКНБ возбудил несколько уголовных дел в отношении бывшего сотрудника милиции, ныне бизнесмена Жалила Атамбаева. По версии следствия, будучи милиционером, он занимался предпринимательской деятельностью, купил недвижимость на сумму более 100 миллионов сомов. Ранее Жалил Атамбаев пошел на сделку со следствием и перевел на депозитный счет 50 миллионов сомов.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188043/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Два раза по 50 миллионов. Жалил Атамбаев полностью возместил ущерб государству
Жалила Атамбаева отпустили под домашний арест
В городе Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев
Свадьбу сына полковника милиции Жалила Атамбаева прокомментировал глава ГКНБ
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
На журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова написали заявление в милицию
Сокрытие налогов Жалилом Атамбаевым: Финпол нашел подтверждение на 40 миллионов
Популярные новости
Депутата Марата Аманкулова допрашивают в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;оплатил часть ущерба Депутата Марата Аманкулова допрашивают в ГКНБ. Он оплатил часть ущерба
Погромов не&nbsp;было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на&nbsp;Ошском базаре Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Бюджетные средства кандидату в&nbsp;депутаты выделил чиновник Бишкека. Он&nbsp;задержан Бюджетные средства кандидату в депутаты выделил чиновник Бишкека. Он задержан
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
19:47
Умершего в Китае кыргызстанца похоронили спустя четыре месяца Умершего в Китае кыргызстанца похоронили спустя четыре...
19:42
ГКНБ установил, что Жалил Атамбаев, будучи сотрудником МВД, занимался бизнесом
19:39
Мандат Омурбека Текебаева получил экс-глава ФУГИ, объявленный ранее в розыск
19:30
В Бишкеке установили 80 боксов для сбора вещей нуждающимся
19:18
Устали от съемных квартир. Бишкекчанин не может купить жилье по госипотеке