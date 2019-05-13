Участника группового изнасилования невесты выслали из Кыргызстана в Казахстан

Генеральная прокуратура Кыргызстана удовлетворила запрос Казахстана о выдаче Шокана Абылкасымова, совершившего особо тяжкое преступление. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью ГП КР.

Шокан Абылкасымов, находящийся в межгосударственном розыске за совершение группового изнасилования, задержан 5 марта в селе Аламедин.

Жительницу Астаны Саину Раисову группа мужчин изнасиловала в июне 2017 года. Над девушкой надругался ее парень Шокан Абылкасымов. Во время изнасилования молодой человек и его друг снимали все на сотовый телефон.

Казахстанец передан компетентным органам соседней республики.