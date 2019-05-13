12:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Участника группового изнасилования невесты выслали из Кыргызстана в Казахстан

Генеральная прокуратура Кыргызстана удовлетворила запрос Казахстана о выдаче Шокана Абылкасымова, совершившего особо тяжкое преступление. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью ГП КР.

Шокан Абылкасымов, находящийся в межгосударственном розыске за совершение группового изнасилования, задержан 5 марта в селе Аламедин.

Жительницу Астаны Саину Раисову группа мужчин изнасиловала в июне 2017 года. Над девушкой надругался ее парень Шокан Абылкасымов. Во время изнасилования молодой человек и его друг снимали все на сотовый телефон.

Казахстанец передан компетентным органам соседней республики.
Ссылка:
просмотров: 623
Версия для печати
Материалы по теме
В Кой-Таше двое мужчин изнасиловали девушку. Им дали восемь лет тюрьмы
Подозреваемый в изнасиловании односельчанина на Иссык-Куле не признает вины
На Иссык-Куле мужчина изнасиловал односельчанина. Его арестовали
В Сузаке мужчина, выйдя из тюрьмы, изнасиловал девочку. Суд смягчил наказание
В Аламедине задержан казахстанец, участник группового изнасилования невесты
В Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест
Милиционера, задержанного по подозрению в изнасиловании, отпустили
Сотрудника милиции подозревают в изнасиловании девушки
В Оше чемпиона ММА и члена ОПГ освободили от уголовной ответственности
Вторая Бурулай. Адвокаты потерпевшей не будут обжаловать приговор
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке член ОПГ попался на&nbsp;мошенничестве с&nbsp;iPhone В Бишкеке член ОПГ попался на мошенничестве с iPhone
Австралийский пилот потерял сознание, и&nbsp;самолет 40&nbsp;минут летел самостоятельно Австралийский пилот потерял сознание, и самолет 40 минут летел самостоятельно
Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в&nbsp;СИЗО-1 Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в СИЗО-1
В&nbsp;Бишкеке задержали мужчину, который взял в&nbsp;аренду машину и&nbsp;продал&nbsp;ее В Бишкеке задержали мужчину, который взял в аренду машину и продал ее
Бизнес
Заботьтесь о&nbsp;балансе близких с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»
Как отправить и&nbsp;получить перевод в&nbsp;Кыргызстане Как отправить и получить перевод в Кыргызстане
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!