Фото пресс-центра ГКНБ

В Кыргызстане задержали членов международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности религиозно-экстремистских организаций задержан один из эмиссаров — гражданин КР С.А., который занимался распространением экстремистских материалов в социальных сетях и обеспечивал граждан иностранных государств поддельными паспортами КР.

Кроме того, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии Б.Н., который находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера и скрывался в Кыргызстане по поддельным документам, предоставленным С.А.

В настоящее время органами прокуратуры возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, проводятся следственные мероприятия.