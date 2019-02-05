13:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кыргызстане задержали членов международной террористической организации

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

В Кыргызстане задержали членов международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности религиозно-экстремистских организаций задержан один из эмиссаров — гражданин КР С.А., который занимался распространением экстремистских материалов в социальных сетях и обеспечивал граждан иностранных государств поддельными паспортами КР.

Кроме того, задержан гражданин одной из стран Центральной Азии Б.Н., который находился в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера и скрывался в Кыргызстане по поддельным документам, предоставленным С.А.

В настоящее время органами прокуратуры возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ, проводятся следственные мероприятия.
Ссылка:
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане задержали боевика, переправлявшего людей в Сирию
В Кыргызстане построили корпус для заключенных экстремистов и террористов
Кыргызстанец изменил показания и говорит: в полиции Магнитогорска его не били
Выходец из Кыргызстана подозревается в причастности к взрывам в Магнитогорске
В Швеции предъявили обвинения в терроризме выходцам из Кыргызстана и Узбекистана
В Швеции предотвратили теракт, готовящийся уроженцами Узбекистана и Кыргызстана
Кыргызстан отнесли к странам с низким уровнем террористической опасности
В Оше прошла акция против терроризма и экстремизма
Выходец из Кыргызстана перевел 700 тысяч рублей террористам в Сирии
В Кыргызстане задержали боевиков, которые готовили диверсионно-подрывные акции
Популярные новости
Погибший под колесами 11-летний мальчик. За&nbsp;рулем авто был сотрудник милиции Погибший под колесами 11-летний мальчик. За рулем авто был сотрудник милиции
В&nbsp;Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о&nbsp;происходящем, но&nbsp;молчали В Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о происходящем, но молчали
В&nbsp;Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест В Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест
Раненный в&nbsp;перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с&nbsp;депутатом Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается