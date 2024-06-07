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Политика

Нужно ли Кыргызстану выводить движение «Талибан» из списка террористических?

На днях Казахстан исключил движение Талибан из списка террористических организаций. Такой же шаг готова сделать и Россия. По крайней мере об этом говорит российский МИД и депутаты Государственной Думы. Но это больше формальности. Кремль давно не рассматривает талибов, как террористов. Их представители часто приезжают в Москву и встречаются с высокопоставленными российскими чиновниками. В последний раз делегация Талибана была замечена на Петербургском международном экономическом форуме.

Нужно ли Кыргызстану выводить движение «Талибан» из списка террористических организаций? С таким вопросом 24.kg обратилось к ныне действующим депутатам Жогорку Кенеша — бывшему министру иностранных дел Чингизу Айдарбекову и ветерану органов нацбезопасности Алишеру Эрбаеву.

Чингиз Айдарбеков, член комитета Жогорку Кенеша по международным делам:

— Это непростой вопрос. Афганистан — важная геополитическая и экономическая точка в регионе. По сути, признание действующей власти в Афганистане странами постсоветского пространства фактически существует с момента прихода движения «Талибан» к власти. Конечно, каждое государство, учитывая свои стратегические приоритеты, принимает решение самостоятельно.

Что касается Кыргызстана, мы будем учитывать существующие договоренности с Афганистаном, включая совместные проекты, которые мы обязаны реализовать. Например, это крупный региональный проект CASA-1000. Кыргызстан взял на себя обязательство поставлять электроэнергию через Афганистан в Пакистан, и это соглашение должно начать выполняться с конца этого года. Участниками, как вы знаете, являются Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

В то же время по внутренней ситуации в Афганистане у международного сообщества и ООН есть вопросы. При принятии решения в отношении талибов мы должны это тоже учесть.

Решение о признании Талибана будет приниматься совместно с Министерством иностранных дел, которое всесторонне обоснует все положительные и отрицательные последствия. На основании этого президент примет решение, а затем вопрос будет обсуждаться с исполнительной властью на заседании парламентского комитета по международным отношениям и безопасности.

Кыргызстан, являясь членом ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, должен учитывать и решения соседей. Однако при принятии решения нужно исходить из наших национальных интересов. Национальные интересы — это то, что выгодно и необходимо для нашей страны и народа.

Алишер Эрбаев, депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бутун Кыргызстан»:

— В целях стабилизации ситуации в Центрально-Азиатском регионе мы, скорее всего, должны признать власть «Талибана». Афганистан — страна с 36-миллионным населением и огромными ресурсами. Если другие страны не признают новый Афганистан, то станет под вопросом существование целой страны.

Потому что если не признать действующую власть, то любые денежные потоки туда и обратно будут признаваться финансированием терроризма.

Кыргызстан будет обязан вывести «Талибан» из списка террористических организаций и по причине госбезопасности. Нельзя забывать, что и сейчас в Афганистане находятся миллионы боевиков, имеющих разные цели и задачи.

P.S. 24.kg обратилась за официальным комментарием в МИД КР, который мы надеемся получить в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/politika/296008/
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