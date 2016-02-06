Той под контролем государства?

Парламентарии вновь удивили «нужными и важными» идеями. На этот раз депутаты предлагают специальным законом ограничить число гостей на свадьбах и торжествах до 100-150 человек.

Проект «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в КР» разработан представителями фракций «Ата Мекен» и СДПК. Авторы поясняют, что закон направлен на «искоренение среди государственных и муниципальных служащих фактов чрезмерной расточительности, помпезности, нездорового щегольства при проведении свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных памяти усопших».

Документ состоит из 12 статей, где подробно расписано, сколько должно быть гостей на том или ином мероприятии, что дарить и когда проводить тои.

От такого предложения рядовые граждане Кыргызстана, мягко говоря, в замешательстве. Вопросы вызывает исполнение закона, которое инициаторы предлагают возложить на уполномоченный правительством орган.

Действительно ли государство должно взять тои под жесткий контроль - с этим вопросом ИА «24.kg» обратилось к кыргызстанцам.

Азамат Адилов, президент Коалиции «За демократию и гражданское общество»:

- Я не вижу смысла принимать закон сейчас, потому что в стране есть много насущных проблем, которые требуют безотлагательного решения. Например, реформа судов, МВД, борьба с коррупцией, социальные вопросы.

К тому же не совсем ясен механизм исполнения закона. Большая вероятность проявления коррупционных элементов.

- Насколько остро в Кыргызстане стоит вопрос расточительства на свадьбах и торжествах?

- Люди в ущерб своему материальному положению, только ради того, чтобы показать другим, насколько они самодостаточны, устраивают пышные праздники. Мне кажется, тенденция меняется, народ стал более рационально распределять финансы. Хотелось бы, чтобы депутаты при принятии законов придерживались принципов прав и свобод человека.

Айнура Чекирова, исполнительный директор аналитического центра:

- Инициатива достаточно актуальна в части расточительства и неправильного финансового менеджмента со стороны населения. Но в данном случае распределение финансовых ресурсов, выбор места, число гостей - личное решение каждого гражданина. А ограничение в этом является нарушением конституционных прав.

Государство должно не ограничивать, а мотивировать человека к тому или иному поведению. Если законопроект примут, появится так называемый «теневой» рынок. Есть в стране более актуальные вопросы, которые необходимо решать, нежели думать над тем, сколько гостей должно быть на свадьбе.

Олег Бондаренко, писатель:

- Сам вопрос о том, что не нужно превращать торжественные мероприятия в нечто несусветное, правильный. Но техника решения с помощью закона меня просто насмешила. По-моему, это говорит о полной некомпетентности тех, кто разрабатывает подобные законопроекты. За день невозможно отменить то, что связано с многолетними традициями народа и социальным положением.

В психологии есть определенный «социальный закон»: чем беднее живет народ, тем больше принято пускать пыль в глаза на различных торжествах. Чтобы нормализовать ситуацию в стране и бороться с расточительством, нужно улучшать социально-экономическую жизнь и просвещать людей.

Если все-таки примут данный закон, мы получим следующую картинку. Раз ограничили число гостей на свадьбе, торжество разделят на несколько частей. А это, мне кажется, может привести к еще большим тратам.

Я пишу рассказы и довожу некоторые ситуации до абсурда, данное предложение депутатов - прекрасная идея для нового рассказа. Я им обязательно воспользуюсь.

Эрнест Абдыжапаров, режиссер:

- Все что касается торжеств, связанных с национальными традициями, ни в коем случае нельзя ограничивать. Люди сами должны определять, насколько это позволительно. Псевдозабота о бедных людях, которые не могут давать пышные торжества, беспочвенна. Именно тои в 90-х годах позволили прокормиться многим людям, чему я был свидетелем.

С расточительством и помпезностью на свадьбах нужно бороться через просвещение, воспитание, образование, а не контроль.

Я считаю, это выбор каждого человека - проводить большой той или скромный. Допустим, у мужчины единственный сын, он всю жизнь мечтал о большей свадьбе для своего чада. Почему кто-то должен его в этом желании ограничивать? У кыргызов благословение народа имеет колоссальное значение.

- Вы как проводили свадьбу сына?

- Мы договорились со стороной невесты, что торжество будет скромное. Хотя для проведения тоя мне все-таки пришлось продать имущество, но я не жалею, это мой выбор.

Мукар Чолпонбаев, экс-депутат:

- Пусть сначала эти народные избранники откажутся от своих служебных машин, помощников и не лезут в традиции и обычаи народа. Относительно ограничения машин на свадьбах я согласен, но сколько гостей придет на той или похороны - не их дело. Скоро депутаты начнут принимать законы о том, кто должен быть сверху или снизу при зачатии ребенка? В конце концов, наверное, есть границы?!

- С чем связаны участившиеся случаи "неоднозначных", даже нелепых предложений нардепов?

- Таким способом они хотят показать, что якобы заботятся о народе.

Дамира Ниязалиева, экс-вице-премьер-министр:

- Этим законопроектом депутаты Америку не открыли, потому что подобная норма существует в Таджикистане где-то пять лет. Кыргызстан - демократическая страна, поэтому подобный закон вряд ли будет эффективен, он нежизнеспособный.

Я согласна, что госслужащий должен жить скромнее. Но для искоренения расточительства на свадьбах и торжествах нужно применять другие механизмы. Лучше бы нардепы предложили закон, помогающий обездоленным.

Замир кары Ракиев, начальник отдела образования ДУМК:

- Идея законопроекта хорошая, религия также против расточительства. Ведь некоторые, чтобы провести свадьбу, берут кредиты. Однако ограничивать число гостей на торжестве не совсем верно, ведь у человека, возможно, много родственников. Законопроект нужно более тщательно проработать.

Иличбек Эргешов, вице-мэр Оша:

- Я полностью поддерживаю подобную инициативу. В Кыргызстане на торжества действительно тратятся большие средства. С другой стороны, мы не имеем права вмешиваться в то, как человек расходует свой капитал. Но если народ так чрезмерно пиршествует, государство должно взять это под контроль. Данный закон призван защитить социальные интересы граждан и содействовать снижению бедности.

Исполнение закона вызывает большие сомнения, ведь народ у нас свободолюбивый. Значит, мы сами, чиновники, начиная с высших эшелонов власти, должны своим примером показывать скромность при проведении тоев. Такое поведение нужно пропагандировать через СМИ, совет аксакалов.

- Не приведет ли принятие закона к коррупционным проявлениям?

- Пока есть недобросовестные люди, будет коррупция.

- Вы сами готовы показать пример скромности?

- Абсолютно. Я, можно сказать, второй человек в городе, но живу в обычной съемной квартире, нет собственной машины. Например, когда прилетаю в Бишкек, пользуюсь общественным транспортом, с аэропорта доезжаю в город на маршрутке №380 за 40 сомов.