Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (законы Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи», «О лицензионно-разрешительной системе», «О телевидении и радиовещании»).

Закон инициирован рядом депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и принят 30 марта 2017 года.

Указанный Закон направлен на создание правовых условий для успешного перехода на цифровое вещание, поддержку отечественных вещателей, развитие отечественных продакшн студий, а также стимулирует производство телевизионных передач на государственном языке. Закон также направлен на создание благоприятной нормативной правовой базы для развития рынка цифрового вещания с учетом новых технологий, которые позволят расширить услуги и повысить их конкурентоспособность.

Для гармонизации Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» с международным законодательством и обеспечения его соответствия целям внедрения цифрового телерадиовещания, Законом вводится ряд новых терминов. В частности, статья 2 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» дополняется такими определениями как «вещательный мультиплекс», «канал вещания», «конверсия радиочастотного спектра», оператор телерадиовещания», «радиочастота» «распространение теле-, радиоканалов», «формирование электрического сигнала теле-, радиоканалов», «частотное присвоение».

Законом устанавливается более четкий порядок радиочастотного менеджмента — выделения и перераспределения полос и номиналов частот, уточнение функций регулятора в этой сфере, возможность выдачи лицензий на использование радиочастотного спектра по результатам торгов — аукциона или конкурса, что является наиболее прозрачной и демократичной международной практикой, наиболее актуальной в связи с предстоящей необходимостью высвобождения радиочастот для целей цифрового вещания.

Одной из важных задач принятого Закона является создание условий для телерадиоорганизаций использовать национальную аудиовизуальную продукцию студий-изготовителей, что в свою очередь даст возможность развития новой индустрии — росту производства отечественных программ и передач независимыми продакшн-студиями.

Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики в течение шести месяцев поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.