08:51
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Официально

Внесены изменения в указ по вопросам гражданства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики и Положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики» от 10 августа 2013 года № 174.

В соответствии с частью 3 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», частью 7 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики и Положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики» от
10 августа 2013 года № 174 следующее изменение:
— Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/301193/
просмотров: 795
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ хотят увеличить срок службы в армии для иностранцев, получивших гражданство
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Иностранцев призывают не верить обещаниям посредников при получении гражданства
Утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан в Кыргызстане
Избиение ребенка в Сокулуке. Егор и его сестра получили российское гражданство
Президент подписал указ о принятии и выходе из гражданства Кыргызстана
Минцифры инициирует поправки в закон о гражданстве (обновлено)
Троих жителей села Масы исключили из гражданства Кыргызстана
Женщина не может получить кыргызский паспорт, потому что потеряла одну справку
Недавно получившие гражданство Кыргызстана не смогут работать на госслужбе
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается