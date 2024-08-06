Внесены изменения в указ по вопросам гражданства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики и Положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики» от 10 августа 2013 года № 174.

В соответствии с частью 3 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», частью 7 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики и Положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики» от

10 августа 2013 года № 174 следующее изменение:

— Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.