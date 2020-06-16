Распоряжение по решению спора по пастбищному участку «Кум-Бел»

Распоряжение Премьер-министра КР от 12 июня 2020 года № 232
В целях комплексного решения вопроса относительно спора по пастбищному участку «Кум-Бел», расположенному в Нарынской области, в соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:
1. Образовать межведомственную комиссию в составе согласно приложению.
2. Межведомственной комиссии в десятидневный срок представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обоснованное заключение о разрешении спора по пастбищному участку «Кум-Бел», расположенному в Нарынской области, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3. Предоставить руководителю межведомственной комиссии право привлекать к работе специалистов министерств, государственных комитетов, административных ведомств, а также органов местного самоуправления для выполнения возложенных на нее задач.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов