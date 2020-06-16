20:41
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Официально

Распоряжение по решению спора по пастбищному участку «Кум-Бел»

Распоряжение Премьер-министра КР от 12 июня 2020 года № 232
В целях комплексного решения вопроса относительно спора по пастбищному участку «Кум-Бел», расположенному в Нарынской области, в соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

1. Образовать межведомственную комиссию в составе согласно приложению.

2. Межведомственной комиссии в десятидневный срок представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обоснованное заключение о разрешении спора по пастбищному участку «Кум-Бел», расположенному в Нарынской области, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Предоставить руководителю межведомственной комиссии право привлекать к работе специалистов министерств, государственных комитетов, административных ведомств, а также органов местного самоуправления для выполнения возложенных на нее задач.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/156216/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
О переводе земель Узгенского района в категорию «Земли населенных пунктов»
О землях, расположенных на территории Кара-Ойского айылного аймака
Популярные новости
Президент Кыргызстана подписал указ об&nbsp;отставке премьер-министра Президент Кыргызстана подписал указ об отставке премьер-министра
Подписаны указы о&nbsp;приеме в&nbsp;гражданство Кыргызстана и&nbsp;выходе из&nbsp;него Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Судья местного суда Максат Орозбакова временно отстранена от&nbsp;должности Судья местного суда Максат Орозбакова временно отстранена от должности
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
17 июня, среда
20:29
Подписаны указы о назначениях первого вице-премьер-министра и вице-премьеров Подписаны указы о назначениях первого вице-премьер-мини...
20:25
Депутат считает, что законопроект о манипулировании информацией навредит бизнесу
20:22
В WhatsApp появились денежные переводы. Но пока не для всех
20:09
Президент подписал указ о назначении Кубатбека Боронова премьер-министром
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»