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Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции»

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 9 июня 2020 года № 210-р

В целях реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий от внешних шоков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и стимулирования экономического развития, в соответствии со статьей 28 Закона Кыргызской Республики «О внешней миграции»:

Внести в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2020 года № 84-р следующие изменения:

1) в пункте 1:

— абзац седьмой изложить в следующей редакции:

« — иностранных специалистов — граждан иностранных государств и лиц без гражданства, имеющих трудовые визы Кыргызской Республики (типа «W1» и «W2»). Иностранных специалистов — граждан государств-членов ЕАЭС на основании официального обращения государственных органов Кыргызской Республики, ведающих вопросами деятельности в соответствующей отрасли. Организация условий для прохождения обсервации иностранными специалистами осуществляется за счет средств приглашающих организаций/предприятий в соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения Кыргызской Республики;»;

— дополнить абзацем девятым следующего содержания:

« — граждан иностранных государств и лиц без гражданства на основании официального обращения дипломатического представительства и консульского учреждения иностранного государства в Кыргызской Республике или дипломатического представительства и консульского учреждения Кыргызской Республики, при заблаговременном информировании об их прибытии через Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.»;

2) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр К.А.Боронов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/155865/
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