О землях, расположенных на территории Кара-Ойского айылного аймака

Постановление Правительства КР от 11 мая 2020 года № 246

О переводе земель, расположенных на территории Кара-Ойского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения»

В целях строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, в соответствии со статьями 4 и 20 Земельного Кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков», принимая во внимание заключение полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области от 28 ноября 2019 года № 483 и постановление государственной администрации Иссык-Кульского района от 28 августа 2019 года № 114, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести 17,72 га пастбищных угодий, расположенных в контурах № 1244, 1248, 1260, 1261, 1262 на территории Кара-Ойского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», в целях строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

2. Государственной администрации Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики обеспечить:

— внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

— использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению;

— уплату сумм стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды согласно нормативам, установленным Правительством Кыргызской Республики;

— разработку и утверждение градостроительной документации земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев