15:40
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (62)

Опрос молодежи. Более половины сталкивались со случаями кражи невест

В Кыргызстане со случаями похищения невест с целью принудительного вступления в брак сталкивались 50,1 процента опрошенных молодых людей. Об этом сообщил Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР).

Для изучения мнения молодежи относительно брачного возраста, принятия решения о вступлении в брак и принуждения к браку провели социологический опрос среди молодежи.

«Сорок два процента молодых людей сталкивались с подобным явлением неоднократно, 6,1 процента принимали непосредственное участие в похищении девушек для вступления в брак, 2 процента являются похищенными девушками, 46,1 процента опрошенных молодых людей сообщили, что им неизвестны случаи кражи невест», — говорится в итогах опроса.

Девушки чаще парней сталкиваются со случаями кражи невест (53,2 процента против 44,1 процента).

Молодые люди признавались, что участвовали в похищении девушек с целью вступления в брак. Чем старше возраст респондентов, тем больше тех, кто сталкивался в той или иной форме с данным явлением.

«Со случаями похищения девушек чаще всего сталкивались молодые люди, проживающие в Оше (58,8 процента), Бишкеке (51,7 процента), Чуйской (55,9 процента) и Иссык-Кульской (50 процентов) областях. Доля тех, кто сталкивался с подобными явлениями неоднократно, наиболее высока в этих областях», — отмечено в исследовании.

Более половины опрошенных отметили, что в случае столкновения с кражей невесты обязательно сообщат в правоохранительные органы.

Каждый четвертый респондент предположил, что попытается остановить похищение, 8,7 процента респондентов не станут ничего делать, так как это их не касается (так говорят респонденты мужского пола). Два процента молодежи готовы помогать похитителям в краже невест.

«Восемьдесят семь процентов молодежи считают преступлением похищение девушек для вступления в брак, 6,4 процента поддерживают кражу невест и называют подобные действия традицией и обычаем, 6,1 процента еще не определились с позицией», — указывается в исследовании.

«Опрошенные девушки чаще говорили о негативном отношении к похищениям для вступления в брак. Парней, придерживающихся подобного мнения, немного меньше. Их доля существенно превалирует среди тех, кто поддерживает похищения девушек и считает это традицией. Поддерживают кражу невест в отличие от остальных возрастных групп также респонденты старше 29 лет», — отмечено в исследовании.

Ссылка:
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая Бурулай. Почему процесс решено сделать закрытым?
Убийство Бурулай. Процесс начинается в Жайылском районном суде
Вторая Бурулай. Уголовное дело передано в суд
Депутаты предлагают ужесточить наказание за кражу невест
Кража невесты. В отношении родственницы похитителя возбудили уголовное дело
Евросоюз и ООН помогут Кыргызстану бороться с кражей невест
За похищение невесты в Кыргызстане осужден только один человек
Вторая Бурулай. Украденную и изнасилованную девушку выписали из больницы
Вторая Бурулай. Украсть девушку помогла сестра несостоявшегося жениха
Вторая Бурулай. Девушку украли и изнасиловали
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom