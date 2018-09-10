Опрос молодежи. Более половины сталкивались со случаями кражи невест

В Кыргызстане со случаями похищения невест с целью принудительного вступления в брак сталкивались 50,1 процента опрошенных молодых людей. Об этом сообщил Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР).

Для изучения мнения молодежи относительно брачного возраста, принятия решения о вступлении в брак и принуждения к браку провели социологический опрос среди молодежи.

«Сорок два процента молодых людей сталкивались с подобным явлением неоднократно, 6,1 процента принимали непосредственное участие в похищении девушек для вступления в брак, 2 процента являются похищенными девушками, 46,1 процента опрошенных молодых людей сообщили, что им неизвестны случаи кражи невест», — говорится в итогах опроса.

Девушки чаще парней сталкиваются со случаями кражи невест (53,2 процента против 44,1 процента).

Молодые люди признавались, что участвовали в похищении девушек с целью вступления в брак. Чем старше возраст респондентов, тем больше тех, кто сталкивался в той или иной форме с данным явлением.

«Со случаями похищения девушек чаще всего сталкивались молодые люди, проживающие в Оше (58,8 процента), Бишкеке (51,7 процента), Чуйской (55,9 процента) и Иссык-Кульской (50 процентов) областях. Доля тех, кто сталкивался с подобными явлениями неоднократно, наиболее высока в этих областях», — отмечено в исследовании.

Более половины опрошенных отметили, что в случае столкновения с кражей невесты обязательно сообщат в правоохранительные органы.

Каждый четвертый респондент предположил, что попытается остановить похищение, 8,7 процента респондентов не станут ничего делать, так как это их не касается (так говорят респонденты мужского пола). Два процента молодежи готовы помогать похитителям в краже невест.

«Восемьдесят семь процентов молодежи считают преступлением похищение девушек для вступления в брак, 6,4 процента поддерживают кражу невест и называют подобные действия традицией и обычаем, 6,1 процента еще не определились с позицией», — указывается в исследовании.

«Опрошенные девушки чаще говорили о негативном отношении к похищениям для вступления в брак. Парней, придерживающихся подобного мнения, немного меньше. Их доля существенно превалирует среди тех, кто поддерживает похищения девушек и считает это традицией. Поддерживают кражу невест в отличие от остальных возрастных групп также респонденты старше 29 лет», — отмечено в исследовании.