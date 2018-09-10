Опрос молодежи. Более половины сталкивались со случаями кражи невест

В Кыргызстане со случаями похищения невест с целью принудительного вступления в брак сталкивались 50,1 процента опрошенных молодых людей. Об этом сообщил Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР).
Для изучения мнения молодежи относительно брачного возраста, принятия решения о вступлении в брак и принуждения к браку провели социологический опрос среди молодежи.
«Сорок два процента молодых людей сталкивались с подобным явлением неоднократно, 6,1 процента принимали непосредственное участие в похищении девушек для вступления в брак, 2 процента являются похищенными девушками, 46,1 процента опрошенных молодых людей сообщили, что им неизвестны случаи кражи невест», — говорится в итогах опроса.
Девушки чаще парней сталкиваются со случаями кражи невест (53,2 процента против 44,1 процента).
«Со случаями похищения девушек чаще всего сталкивались молодые люди, проживающие в Оше (58,8 процента), Бишкеке (51,7 процента), Чуйской (55,9 процента) и Иссык-Кульской (50 процентов) областях. Доля тех, кто сталкивался с подобными явлениями неоднократно, наиболее высока в этих областях», — отмечено в исследовании.
Более половины опрошенных отметили, что в случае столкновения с кражей невесты обязательно сообщат в правоохранительные органы.
«Восемьдесят семь процентов молодежи считают преступлением похищение девушек для вступления в брак, 6,4 процента поддерживают кражу невест и называют подобные действия традицией и обычаем, 6,1 процента еще не определились с позицией», — указывается в исследовании.
«Опрошенные девушки чаще говорили о негативном отношении к похищениям для вступления в брак. Парней, придерживающихся подобного мнения, немного меньше. Их доля существенно превалирует среди тех, кто поддерживает похищения девушек и считает это традицией. Поддерживают кражу невест в отличие от остальных возрастных групп также респонденты старше 29 лет», — отмечено в исследовании.