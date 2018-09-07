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Общество

За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева

За незаконной добычей золота на руднике «Найза» Чаткальского района стоит фирма, принадлежащая  супруге бывшего телохранителя экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева — Эркина Мамбеталиева Айчурок Адиевой. Об этом сообщает «Азаттык».

По данным Минюста, учредителями фирмы «Мураз Синтез», которая намерена извлекать золото на территории заповедника «Беш-Арал», являются Султан Сактанов и Айчурок Адиева.

«Айчурок Адиева — супруга бывшего телохранителя Эркина Мамбеталиева, который осужден на пожизненное заключение. Но потом он вышел на свободу. Также ей принадлежит компания Unity Gold Mining. Она в 2015 году совместно с ОАО «Кыргызалтын» участвовала в конкурсе на получение лицензии на Джеруй. В 2012-м в избиении журналиста Шайырбека Маматокторова обвиняли ее брата Мээрбека Адиева», — информирует «Азаттык».

Ранее сообщалось, что прокуратура района возбудила уголовное дело по факту строительства дороги в государственном заповеднике «Беш-Арал» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, которая ведет к золоторудному месторождению Найза. В результате на компанию «Мураз Синтез» был наложен штраф в размере 5 миллионов сомов за вырубку 80 деревьев и 200 кустарников.

Стало известно, что возбуждено дело и в отношении должностных лиц района за злоупотребление служебным положением. Расследование по факту передачи земли для добычи золота на территории заповедника ведет областная прокуратура.
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