МВД прокомментировало слова замминистра по экстрадиции Калыбека Эльтуйбасова

Накануне замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на пресс-конференции заявил, что Генеральная прокуратура занимается экстрадицией Калыбека Эльтуйбасова (Салянова). Позже надзорный орган опроверг эту информацию, заявив, что между США и Кыргызстаном нет соглашения о выдаче подозреваемых лиц.

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что МВД не направляло им экстрадиционные материалы в отношении Калыбека Эльтуйбасова.

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Сегодня пресс-служба МВД прислала очередное сообщение о том, что вся соответствующая информация у надзорного органа имеется.

В частности МВД поясняет, что Калыбек Эльтуйбасов является субъектом судебного процесса, проводимого в городе Сент-Луис штата Миссури. Там рассматривается вопрос о возможной его депортации. Очередное судебное слушание назначено на 6 февраля.

«С момента задержания Калыбека Эльтуйбасова МВД тесно взаимодействует с правоохранительными органами США посредством НЦБ Интерпол в КР. Американская сторона уведомлена о том, что Эльтуйбасов фигурант международного розыска по линии МОУП Интерпол. Этот гражданин объявлен в международный розыск за воспрепятствование следственным действиям по факту тяжкого преступления. Вся информация была направлена в Генпрокуратуру. Вопросы экстрадиции, согласно действующему законодательству, относятся к этому органу. В связи с этим была озвучена информация об уведомлении Генпрокуратуры», — пояснили в МВД.