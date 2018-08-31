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Общество

Готовил теракты в Кыргызстане. Суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы

Ошский городской суд приговорил обвиняемого в наемничестве и подготовке к терактам к пяти годам колонии усиленного режима.

В приговоре указано, что Э.А. уехал в Росиию на заработки, там стал просматривать видеоролики экстремистских группировок «Абу-Саллах» и «Джамат таухид Ва джихад». Мужчина стал связываться с их активными членами в различных мессенджерах.

Через некоторое время обвиняемый уехал в Сирию, где прошел обучение в лагерях террористов. По версии следствия, Э.А. и его знакомые намеревались организовать в Кыргызстане ряд терактов.

Когда мужчина вернулся в город Ош, его арестовали спецслужбы.
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