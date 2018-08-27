Сооронбай Жээнбеков рассказал, что значит для кыргызов Алтай

Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном открытии 61-й Международной конференции исследователей истории и культуры родственных народов алтайской языковой семьи в Бишкеке.

По его словам, конференция дает возможность ученым-алтаистам обсудить последние научные открытия в изучении наследия, культуры и языков алтайской цивилизации и обменяться мнениями с другими учеными.

Для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение. Одно лишь упоминание о том, что наш великий Манас родился на Алтае, в сердце каждого кыргыза вызывает самые теплые чувства об этом крае. Сооронбай Жээнбеков

Он подчеркнул, что по археологическим, этнографическим, фольклорным и письменным источникам большинство народов, населяющих обширную территорию от Средиземного моря до Тихого океана, имеют родственные корни.

Так же, как и они, кыргызы считают Алтай своей прародиной.

Глава государства назвал символичным, что 61-я сессия алтаистической конференции проходит в Кыргызстане в рамках III Всемирных игр кочевников.

«В научной среде до сих пор существуют спорные вопросы вокруг таких понятий, как «алтайская цивилизация», «родственные алтайские народы». Я уверен, что вы сможете глубоко изучить, обсудить эти вопросы и сделаете научно обоснованные выводы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.