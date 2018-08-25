США заявили о готовности нанести новый удар по Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый, еще более мощный удар, если Дамаск применит химическое оружие. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным американского издания, такое заявление Джон Болтон сделал российскому коллеге на встрече в Женеве в четверг.

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По словам источников агентства, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения сирийской армией химического оружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики. На это США готовы «ответить еще более мощными военными действиями», чем ранее.

Джон Болтон накануне переговоров с Патрушевым заявлял журналистам, что США «видят планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб», и Вашингтон ответит «самым решительным образом, если сирийский режим применит химическое оружие».

Николай Патрушев и Джон Болтон в Женеве коснулись ключевых вопросов международной повестки, включая Сирию и Иран. По словам главы российского Совбеза, стороны не смогли подписать итоговое заявление из-за позиции США, которые хотели упомянуть в документе о «вмешательстве» Москвы в американские выборы.