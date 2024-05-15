18:25
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Происшествия

Кыргызстанца, воевавшего в Сирии, задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали 31-летнего мужчину, который воевал в Сирии против правительственных сил Ирака. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Гражданин Кыргызстана М.У. во время трудовой миграции за границей был дистанционно завербован международной террористической организацией. После этого в 2015 году через Турцию он перебрался в Сирию», — говорится в сообщении.

В госкомитете добавили, что М.У. прошел деверсионно-боевую подготовку в лагерях боевиков в иракском Мосуле, после участвовал в боевых действиях против правительственных сил Ирака на стороне террористов. Мужчина водворен в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294045/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Похищение мужчины в Бишкеке. Стали известны подробности
МИД рекомендует кыргызстанцам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока
В Бишкеке при получении взятки в 180 тысяч сомов задержан следователь
Задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
В Сокулуке задержаны мошенники, продававшие амнистированную землю
В Кадамджае директор МП присвоил деньги предприятия и купил себе машину
Парень прыгнул в толпу спецназовцев. Руководство УВД Джалал-Абада уволили
Житель города Ош устроил в своем доме наркопритон
Парень прыгнул в толпу спецназовцев. НЦПП готовит обращение в Генпрокуратуру
В Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, избивавших его отца
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
В&nbsp;Бишкеке пропала 13-летняя Асема Салиева В Бишкеке пропала 13-летняя Асема Салиева
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
15 мая, среда
18:05
Фестиваль «Кыргызстан — сердце Азии» состоится близ Бишкека Фестиваль «Кыргызстан — сердце Азии» состоится близ Биш...
18:00
Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
17:59
Закупочные цены на молоко снизились, а в магазинах его стоимость та же — депутат
17:41
В регламент ЕАЭС о безопасности игрушек внесены изменения
17:19
Онлайн-присмотр за главами госорганов. Как это видят в администрации президента