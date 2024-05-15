Кыргызстанца, воевавшего в Сирии, задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали 31-летнего мужчину, который воевал в Сирии против правительственных сил Ирака. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Гражданин Кыргызстана М.У. во время трудовой миграции за границей был дистанционно завербован международной террористической организацией. После этого в 2015 году через Турцию он перебрался в Сирию», — говорится в сообщении.

В госкомитете добавили, что М.У. прошел деверсионно-боевую подготовку в лагерях боевиков в иракском Мосуле, после участвовал в боевых действиях против правительственных сил Ирака на стороне террористов. Мужчина водворен в СИЗО ГКНБ.