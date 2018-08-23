ЧП в войсковой части № 30259. Родственники солдата требуют от Генштаба протезы

Родственники солдата войсковой части № 30295 Руслана Сартбаева, которого ударило током, намерены обратиться к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и руководству Генерального штаба, чтобы те приобрели в Германии для военнослужащего электрические ручные протезы. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.
По ее словам, военнослужащий нуждается в квалифицированном лечении. Ему ампутировали одну руку, сегодня должны отнять вторую. «У семьи нет средств, чтобы купить даже простые протезы, не говоря о новейших, поэтому они и обратились к властям за содействием», — сказала Азиза Абдирасулова.
По факту ЧП возбудили уголовное дело, расследованием занимается Военная прокуратура.
Однако мать пострадавшего Венера Сейталиева утверждает, что ее сын не нарушал инструкцию и не знал, что щиток не обесточен.