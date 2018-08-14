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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (59)

Вторая Бурулай. Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело по факту похищения невесты в Джумгальском районе Нарынской области передано в суд. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, молодому человеку предъявлено обвинение по статьям «Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак» и «Изнасилование».

«Кроме того, обвинение по статье «Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак» предъявлено и сестре так называемого жениха. Она выманила девушку, после чего ее украли. Тем самым женщина совершила преступление», — сказала Азиза Абдирасулова.

Напомним, 10 июня в Бишкеке девушку выманили на улицу, силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда до этого не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.
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