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Общество

Инцидент в войсковой части № 73809 находится на контроле президента

Сооронбай Жээнбеков поручил секретарю Совбеза Дамиру Сагынбаеву изучить причины, приведшие к нарушению законности и дисциплины в войсковой части № 73809 Сухопутных войск Вооруженных сил КР, и привлечь к ответственности виновных. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Дамир Сагынбаев доложил о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту привлечения военнослужащих данной войсковой части  к работам, не обусловленным военной службой, а также неуставных отношений между военнослужащими, повлекшими причинение отдельным из них телесных повреждений.

Следствием установлены виновные лица, рассматривается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Президент поручил Дамиру Сагынбаеву изучить причины и условия, приведшие к нарушению законности и воинской дисциплины и принять превентивные меры к недопущению аналогичных фактов в других воинских подразделениях. Виновные будут наказаны.

В Военную прокуратуру и к правозащитникам обратились шесть военнослужащих срочной службы. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.
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