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Общество

Как стригут овец в Узгенском районе и для чего купают в ванне с химикатами

Фото ИА «24.kg». В селе Шоро-Башат купочный пункт и место для мобильной стрижки овец

В сельском округе Торт-Кол Узгенского района Ошской области живет 13,7 тысячи жителей. По словам заместителя главы округа Муратбека Кыргызбаева, регион, в основном, аграрный, поэтому проекты по развитию животноводства требуют поддержки. Один из таких проектов успешно реализуется в селе Шоро-Башат, где восстановили купочный пункт и оборудовали место для мобильной стрижки мелкого рогатого скота.

Стоимость проекта составила более 400 тысяч сомов, из которых более 80 — поступило из местного бюджета, остальная часть в виде строительных материалов на средства международной организации. Пункт находится на балансе ОМСУ и местного комитета пастбищепользователей.

Ветеринар Нурбек Озгонбай уулу пояснил, что одной из проблем является высокий уровень заболеваемости домашнего скота и его падеж. Что касается овец, то они часто болеют чесоткой из-за чрезмерного шерстяного покрова. Для профилактики и лечения подобных заболеваний овец купают в специальной ванне с добавлением химических веществ: гексахлорана, креолина и других.

Процесс купки довольно немилосердный. Сначала с овец стригут шерсть, которая затем никак не используется, а уходит в отход. Овец по одной бросают в бетонную ванну, рассчитанную на 10 тонн раствора определенной температуры. Если нужно, часть воды подогревается в печке на углях и затем смешивается с холодной водой с добавлением химикатов.

Ветеринар находится рядом и с помощью ухвата с раздвоенным концом давит на шею животного, дважды погружая его в воду с головой. Тем же ухватом ветврач направляет овец из ванны дальше вдоль бетонного коридора на площадку для сушки.

Ветврач регулирует время воздействия раствора в зависимости от его токсичных и дезинфицирующих свойств.

Ванна устроена таким образом, что раствор химикатов не распространяется за ее пределы на территории ближайших ферм и пастбищ. Подобную процедуру проводят дважды в год: весной до выгона скота на пастбища и осенью после их возвращения.

Ветврач Нурбек Озгонбай уулу дополнил, что разовая стоимость ванны обходится в 12,5 тысячи сомов. В ней можно искупать около тысячи овец. Чтобы окупить затраты, за одну овцу взимается плата в размере 25 сомов. В районе это единственный подобный объект.

Местные жители заинтересованы в лечении овец, так как зарабатывают продажей скота на мясо.
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