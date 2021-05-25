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Общество

В Кыргызстане вывели новую породу овец, используя гиссарских баранов

В Кыргызстане вывели новую породу овец и дали ей название «арашан». В Таджикистане считают, что это разновидность гиссарской породы. Об этом сообщает Asia Plus.

На сайте Минсельхоза Таджикистана отмечается, что овцы относятся к типу гиссарской породы.

Известно, что в апреле 2021 года Министерство сельского, водного и регионального развития Кыргызстана зарегистрировало новую кыргызскую мясо-сальную породу овец «арашан». По данным пресс-службы ведомства, порода «арашан» выведена в фермерских хозяйствах республики. При создании новой породы использовались бараны-производители гиссарской. Их завезли в 1977 году из Таджикистана и скрещивали местных грубошерстных маток. Уточняется, что новая порода овец по размерам и массе превосходит гиссарскую, которая считается крупнейшей в мире.

Вес однолетних ягнят достигает 80 килограммов. Взрослые бараны в холке превышают метр, весят же они почти 200 килограммов. Работать над выведением новой породы, как выяснилось, в КР начали еще в советский период, но официально зарегистрировали ее только в апреле 2021 года.

Между тем таджикские ученые заявляют, что это овцы гиссарской породы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195164/
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