Инспекторы МАГАТЭ приехали в Кыргызстан. Изучают хвостохранилища

В Кыргызстан прибыла делегация из Европейского союза и МАГАТЭ для изучения объектов уранового наследия в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.

Ожидается, что эксперты посетят хвостохранилища в долинах Айлампа-Сай, Кулмен-Сай, Кой-Таш, а также хвостохранилища № 6, 20 и 21. На месте специалистам расскажут о ситуации на объектах и работах для рекультивации хвостохранилищ.

На территории города Майлуу-Суу расположены 23 хвостохранилища с общим объемом отходов уранового производства в 2 миллиона кубометров и 13 горных отвалов с объемом отходов в 1 миллион кубометров.

Средняя мощность гамма-излучения на поверхности хвостохранилищ составляет 30-50 микрорентген в час, а на аномальных участках показатель достигает 500 микрорентген в час. Для территории Кыргызстана средний уровень естественной радиации составляет 25,5 микрорентгена в час.