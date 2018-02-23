Легендарный Панфилов. Когда память запихали в коробки

Куда делся музей Панфиловской дивизии? Таким вопросом задалась координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

Фото Генштаба Вооруженных сил КР. Знамя дивизии. Международный автопробег, посвященный 75-й годовщине образования Панфиловской дивизии

По крупицам

О подвиге панфиловцев в Кыргызстане слышал каждый. Именем легендарного полководца названы столичный парк, улицы в городах, населенные пункты и районы страны. Был когда-то в столице и одноименный музей.

Фактически музей Панфиловской дивизии есть и сейчас. Он находится в... коробках в одной из воинских частей Бишкека.

На базе воинской части хотели создать новый музей Вооруженных сил. Но все осталось на словах в речах чиновников.

А Казахстан уже намекал и не раз, что не прочь получить трофеи легендарной Панфиловской дивизии. Соседи говорят, ставка Панфилова была в Верном (Алматы), а значит, и флаги фашистcких рот, и личные вещи генерала, и другие исторически ценные экспонаты мы должны отдать им. Кстати, в южной столице Казахстана есть музей, в котором до сих пор работает одна из внучек Панфилова.

Информацию о «хранилище» пришлось искать, как говорится, по крупицам. Во Фрунзе музей появился в 1967 году, после передислокации дивизии из Эстонской ССР. В экспозиции были представлены личные вещи, подлинные документы, отреставрированные фотографии и стрелковое оружие бойцов знаменитой Панфиловской дивизии и трофеи: фашистские штандарты, железные кресты. Все экспонаты собирали сами ветераны-панфиловцы.

Фото из Интернета. В этом здании раньше располагался Музей боевой славы имени И. В. Панфилова

Был и настольный чернильный прибор самого Панфилова, его полевая сумка. В 2004 году, когда официальная делегация из Кыргызстана отправлялась в Россию, этот экспонат был передан в Музей 28 героев-панфиловцев под Москвой.

— В советское время мы часто ходили в этот музей. Директором был замечательный человек. Я там встречался с Ларисой Голубкиной во время кинофестиваля. Она туда пришла, солдатики ее принимали, встреча была, она сидит и спрашивает: «Что ж вы мне не дарите подарка? Я же гостья». Музей этот был гарнизонным, он не был государственным. Но, тем не менее, вход в него был свободным. Любой фрунзенец мог свободно зайти, осмотреть экспозицию. В нем часто проходили различные встречи, приглашали артистов, которые приезжали в Киргизию с гастролями, на съемки. Проводили торжественные сборы, памятные мероприятия, приглашали ветеранов дивизии — участников Великой Отечественной войны. Частыми гостями были там писатель Сооронбай Жусуев, поэт Суюнбай Эралиев. Молодежь должна их помнить, они ушли не так давно, — вспоминает журналист Александр Шепеленко.

Фото из архива Foto.kg. Ветераны-панфиловцы с молодыми солдатами

Стряхнуть пыль

Первое помещение, в котором находился музей, признано аварийным. Денег на ремонт, как обычно, нет. Так и стоит и ветшает в центре столицы здание, признанное памятником архитектуры.

Несколько лет назад ходили слухи, что постройку хотели снести, чтобы построить жилой дом для военнослужащих, и только охранный статус помешал это сделать. Но не повторит ли эта постройка судьбу дачи Терентьева?

Музей был расформирован в 2003 году. Через два года, к 60-летию Победы, его пытались воссоздать. Для него выделили помещение в ведомственной гостинице «Семетей». Но вскоре закрыли — отелю, который перевели на хозрасчет, важнее оказалось наличие столовой.

Министерство обороны и позже Генеральный штаб неоднократно выступали с предложением передать им какое-нибудь здание для создания музея Вооруженных сил. Предлагался, например, музей Фрунзе, здание бывшего ресторана «Нарын».

В 2006 году планировалось создать музей на территории одной из военных частей, расположенной на улице Патриса Лумумбы, в районе «Фрунзе-1». Но планам этим было не суждено реализоваться. Экспонаты много лет так и лежат в ящиках и коробках.

Решение о свертывании дивизии было принято в 1998 году, а в 2003-м ее вообще ликвидировали. Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки, когда в 2011 году в Кыргызстане восстановили Панфиловскую дивизию со штабом в Токмаке.

В новое старое подразделение вошли бригада спецназначения, горно-стрелковые воинские части, дислоцирующиеся в населенных пунктах Кой-Таш, Балыкчи и Нарын. В том же году отметили с помпой ее 70-летний юбилей. Для участия в церемонии прибыла внучка генерал-майора Ивана Панфилова — профессор, заслуженный деятель РК, заслуженный деятель искусств РК Балдырган Байкадамова.

«На данный момент все экспонаты находятся в архивном состоянии. Вооружение, техника — тот же легендарный пулемет «максим» — хранятся на оружейных складах, как и положено. К 70-летию Победы экспозиция находилась в Историческом музее, где нам давали павильон. Сейчас там идет капитальный ремонт, экспонаты снова в архивном состоянии», — рассказал начальник Центрального дома армии Вооруженных сил КР полковник Марат Паризов.

Когда откроется музей после реставрации, военные планируют уже на постоянной основе открыть там экспозицию не только известной Панфиловской дивизии, но и Вооруженных сил.

Военное ведомство вынуждено для организации тематических выставок использовать площади Исторического и других музеев и даже организовывать в учебных заведениях выездные экспозиции.