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Общество

В Бишкеке планируют модернизировать Музей имени Михаила Фрунзе

В Бишкеке состоялась Международная научно-практическая конференция «Культура памяти и память в культуре», приуроченная к 100-летию Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что конференция состояла из пленарного заседания, тематических сессий, круглого стола, презентаций проектов, открытых дискуссий и экскурсии по музею.

Участвующие обсудили роль культуры памяти, образа Михаила Фрунзе в истории и культуре Центральной Азии, обменялись научно-практическим опытом в ведении музейного дела. С основным докладом выступил директор Мемориального дома-музея Кенешбек Алмакучуков.

В ведомстве отметили, что по итогам мероприятия:

  • обозначены направления модернизации музея;
  • поддержана инициатива по созданию «Музея кыргызской государственности»;
  • принято решение о публикации сборника материалов.

В мероприятии участвовали более 60 специалистов из Кыргызстана, Казахстана, Турции, России и других стран. Среди них были музейные работники, исследователи, преподаватели и представители научных учреждений.

Михаил Васильевич Фрунзе — один из самых известных полководцев и военных стратегов периода гражданской войны, родился в Пишпеке (ныне Бишкек) в 1885 году. Он вошел в историю как один из ключевых командующих Красной армии, сыгравших важную роль в становлении советского государства. Был не только военным, но и теоретиком, реформатором армии и народным комиссаром по военным и морским делам СССР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334699/
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