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Общество

Конфликт в VIP-городке. Милиция составляет акт о самоуправстве

Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча» набирает обороты. Прибыли сотрудники Аламудунского РОВД и составляют акт о самоуправстве. Представители старого состава правления отказываются покидать здание ТСЖ.

Представители избранного в мае 2017 года правления рассказали ИА «24.kg», что прежде главой ТСЖ была жена Феликса Кулова — Фатима Абдрасулова, а супруга Ахматбека Келдибекова — Аида Токтоматова — главой ревизионной комиссии. Якобы это они сегодня не пускают новых членов правления на свои рабочие места.

Однако у старого правления ТСЖ тоже есть сторонники. Они пообещали чуть позже представить свою версию инцидента — вернувшись с работы.
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