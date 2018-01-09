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Общество

Лишенный звания генерал-майора экс-министр обороны обжаловал приговор

Лишенный звания генерал-майора экс-министр обороны Кыргызстана Таалайбек Омуралиев обжаловал приговор Первомайского районного суда Бишкека. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он, как и другие фигуранты данного уголовного дела, считает приговор незаконным и  необоснованным.

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«Мы обжаловали приговор Первомайского районного суда в вышестоящей инстанции. В ближайшее время должны определиться состав судебной коллегии и дата первого судебного заседания в Бишкекском горсуде», — рассказал Таалайбек Омуралиев.

В 2014 году Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир в микрорайоне «Джал» военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил. По результатам надзорный орган возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Халатность» УК КР. 

Первомайский районный суд признал Таалайбека Омуралиева и других подсудимых виновными в злоупотреблении должностным положением. Бывшего министра оштрафовали на 5 миллионов сомов и лишили звания генарл-майора. Всего по делу проходили 10 человек. Все они являлись членами комиссии. 
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