Барабанщик The Beatles Ринго Старр удостоился рыцарского звания

Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр и лидер группы Bee Gees Барри Гибб удостоились рыцарских званий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт британского правительства.

Имена артистов значатся в списке из 1 тысячи 123 британцев, которым королева Великобритании Елизавета II присудила высокие титулы и звания по итогам 2017 года.

Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, притом, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго Старр

О том, что Ринго Старра произведут в рыцари, стало известно 24 декабря. Ожидается, что он получит это звание на ежегодной церемонии раздачи королевских наград New Year Honours, которая традиционно проводится 1 января.

У Ринго Старра также есть Орден Британской империи, полученный в 1965 году от Елизаветы II. Он станет вторым музыкантом The Beatles, который получит звание рыцаря. Первым в 1997 году оказался вокалист и гитарист Пол Маккартни.