13:13
0
USD 68.96
EUR 82.52
RUB 1.20
Общество

Барабанщик The Beatles Ринго Старр удостоился рыцарского звания

Фото Global Look Press/ZUMA/Peter Bynre. Прославленный музыкант Ринго Стар

Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр и лидер группы Bee Gees Барри Гибб удостоились рыцарских званий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт британского правительства.

Имена артистов значатся в списке из 1 тысячи 123 британцев, которым королева Великобритании Елизавета II присудила высокие титулы и звания по итогам 2017 года.

Это здорово! Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, притом, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви.

Ринго Старр

О том, что Ринго Старра произведут в рыцари, стало известно 24 декабря. Ожидается, что он получит это звание на ежегодной церемонии раздачи королевских наград New Year Honours, которая традиционно проводится 1 января.

У Ринго Старра также есть Орден Британской империи, полученный в 1965 году от Елизаветы II. Он станет вторым музыкантом The Beatles, который получит звание рыцаря. Первым в 1997 году оказался вокалист и гитарист Пол Маккартни.
Ссылка:
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Грабителя поймали благодаря его участию в шоу «Самые глупые преступники»
В Великобритании нашли угрозу для Интернета
Самые высокооплачиваемые музыканты мира по версии Forbes
В Великобритании выпустили почтовые марки с героями саги «Звездные войны»
Музыканты из Кыргызстана заняли второе место на конкурсе «Шарк тароналари»
Названа возможная дата отречения Елизаветы II от престола
В Великобритании выпускают новую банкноту с Джейн Остин
Ferrari Daytona Элтона Джона выставят на аукцион в Великобритании
В Великобритании определили самого быстрого из самых медленных
Напуганные Brexit британцы устремились за немецким гражданством
Популярные новости
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Кыргызский &laquo;вор в&nbsp;законе&raquo; Камчы Кольбаев попал под санкции США Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США
Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку
Илим Карыпбеков о&nbsp;нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста Илим Карыпбеков о нацистской форме: Телеведущего попросили сыграть фашиста
Бизнес
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня
7&nbsp;достижений 2017 года 7 достижений 2017 года
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по&nbsp;рекламе для студентов Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов