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Общество

Минтранс намерен запретить праворульные машины в междугородних перевозках

Минтранс намерен запретить использование праворульных машин для коммерческих перевозок пассажиров в международном, междугородном и пригородном сообщениях. Поправки в некоторые законодательные акты вынесены на общественное обсуждение.

Отметим, что штрафы за использование праворульных машин в коммерческих целях, отложенные до 2020 года, предложили ввести уже с 1 января 2018-го. Как сообщили ИА «24.kg» в МВД, этот законопроект уже согласован со всеми министерствами и ведомствами и находится в настоящее время на рассмотрении в правительстве. После одобрения его направят в Жогорку Кенеш.

Кроме того, Минтранс ужесточает требования к водителям автобусов и легковых такси.

Теперь для работы водителем на пассажирском автобусе потребуется профессиональный стаж не менее пяти лет (вместо трех лет).

К перевозкам на легковом такси допускаются водители, имеющие стаж работы не менее трех лет. Сейчас требований по непрерывному стажу нет.

Также предлагается выдавать права на управление автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими от восьми до шестнадцати сидячих мест (категория «D1»), лицам, достигшим 23 лет и имеющим непрерывный водительский стаж не менее пяти лет.

Сейчас эту категорию могут получить в возрасте 21 года при стаже не менее четырех лет.

Чаще всего в ДТП попадают неопытные водители со стажем до двух лет.

Минтранс КР

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