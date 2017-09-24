Топ-5 книг от известного кинорежиссера Самира Джапарова

Сегодня читателям ИА «24.kg» о своих любимых книгах расскажет Самир Джапаров - выпускник ВГИКа, сценарист и кинорежиссер, ученик легендарного Романа Кармена.

1 «Илиада» и «Одиссея» Гомера

Поэтический диптих античной эпохи… Именно незрячему рапсоду и аэду Гомеру удалось создать эпический шедевр своего времени, рассказать о богах с их вполне человеческими чертами характера, дать понять современнику, что плохих людей не бывает, а бывают плохие характеры. О Роке и Судьбе. Агамемнон и Ахилл, Гектор, Парис и Приам - тому яркое подтверждение. Один Одиссей чего стоит - мудрый сангвиник, обманывавший богов. Гомеру удалось запечатлеть в эоне вечности картины эллинистической жизни. Гомер-духовидец сумел трансформировать Время. «Бойтесь данайцев, дары приносящих!» на языке современного обывателя превратилось в идиому - «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». И таких примеров тьма.

2 Библия

Библия - неоспоримо самая издаваемая книга в мире. В ней щедро светятся в безбрежности Бытия золотые самородки мудрости, сердечности, покоя и Благовеста. Однажды окунув свой ум в священное писание, человек обретает жизненную силу - трепет и сомнения. Библейский постулат «Сначала было Слово, и это слово было Бог!» звучит более как вопрос, чем ответ.

3 Коран

Единственная книга, чья божественность заключена в авторстве. Нет оснований не верить неграмотному погонщику верблюдов Пророку Мухаммеду, Мир Ему, из уст которого сакральные суры и аяты были записаны. Эти тексты не задают, а отвечают на сложнейшие вопросы, встающие перед нами. Всевышний и Всемилостивейший, первый - безначальный, именно через Слово вразумил на путь истинный полуодичалых идолопоклонников Аравийской пустыни. С тех незапамятных времен незримый Свет коранических текстов освещает путь идущих в ночи. За что Ему безмерно благодарны.

4 Мигель Сервантес «Дон Кихот»

История рыцаря печального образа, ставшая вершиной Ренессанса, который обычно связывают с изобразительным искусством. Смею сказать, что Ренессанс сначала произошел в умах, а затем определил Дух Эпохи. Впервые в словесности появился герой, который борется с невидимыми силами зла, тогда как его визави, слуга Санчо Панса, бьется с реальностью. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит Отчизну свою», - так можно сказать об идальго Ламанчском.

5 Герман Мелвилл «Моби Дик»

Главное трансцендентное произведение XIX века, ставшее предтечей великого американского романизма от Фолкнера и Хемингуэя до Селинджера и Капоте, от Фицджеральда до Кизи и Оутс. Сыгравшее значительную роль в возникновении магического реализма европейской и мировой литературы. По всей видимости, история Белого Кита не оставила равнодушными и тех, кто пишет на великом и могучем. Особенно это прослеживается у Виктора Астафьева в «Царь-рыбе», что придает роману неповторимый колорит.

СправкаСамир Джапаров – кыргызский кинорежиссер, автор короткометражных и документальных фильмов, среди которых «Кочевье космонавта», принесший кыргызскому кино мировую славу: номинация «Оскар» в 1984 году, специальный приз «Золотой орел» киноакадемии США «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» в 1984 году, Гран-при Международного кинофестиваля в Оберхаузене (ФРГ) в 1983 году, Гран-при в Бильбао (Испания) в 1983 году, Гран-при Международного кинофестиваля в Мангейме (ФРГ) в 1984 году, приз ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы) в 1983 году, Большой Приз экуменической церкви (Всемирный Совет церквей в Женеве) в 1984 году и многие другие награды.