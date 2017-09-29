Президент Туркмении написал книгу о спорте, а его сын стал заслуженным тренером

В Ашхабаде сразу по завершении Азиады-2017 состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Спорт — это путь к дружбе, здоровью и красоте». Об этом сообщило агентство «Фергана».

Как отмечается, новый труд президента «рассказывает о проделанной в Туркменистане огромной работе и ныне предпринимаемых целенаправленных мерах по развитию массового физкультурно-спортивного движения и спорта высших достижений, о национальных видах спорта, имеющих у туркменского народа славные многовековые традиции».

Один из разделов посвящен достопримечательностям Туркменистана, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса. В их числе украшающий столичный Олимпийский стадион художественно-монументальный образ ахалтекинского скакуна и Центр водных видов спорта Олимпийского городка.

Завершает книгу обращение к спортсменам национальной сборной Туркменистана. Она издана на туркменском, английском и русском языках и проиллюстрирована фотоматериалами.

Последнюю книгу, посвященную истории МВД Туркменистана и работе в нем своего отца Мяликгулы Бердымухамедова, президент презентовал 12 августа, после сразу начал писать очередную книгу о лошадях.

Из-под пера главы Туркмении вышло в общей сложности около 40 трудов. Издан и ряд книг, посвященных его высказываниям и речам.

Только в 2016 году президент написал 7 книг, в том числе о туркменских коврах, о пользе чая, об ахалтекинских скакунах, о туркменском музыканте Шукуре бахши, а также книгу «Туркменистан», посвященную 25-летию независимости.

Накануне также состоялось торжественное совещание, посвященное итогам прошедшей Азиады-2017, на котором сыну президента Сердару Бердымухамедову присвоили звание «Заслуженный тренер Туркменистана».