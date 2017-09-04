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Общество

В Кыргызстане процветают тои из-за отсутствия досуга

В Кыргызстане из-за отсутствия досуга процветают тои. Об этом заявили сегодня на презентации исследования «Пожилые люди в КР».

По словам авторов исследования, как только человек выходит на пенсию, он сидит дома и «только ходит на тои». «Необходимо создавать другой образ пожилого человека. Какой? Он ходит в спортзал, изучает языки, учится рисовать. Это надо тиражировать, чтобы наши люди видели, что есть другой образ жизни. Нужно восстановить традицию уважения к пожилым. Чтобы они были в почете, чтобы у них был хороший досуг», — сказали на презентации.

Также отметили необходимость развивать рынок социальных услуг исходя из потребностей и установить налоговые льготы для организаций, занимающихся благотворительной деятельностью.
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