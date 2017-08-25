В Кыргызстане штраф за отстрел барана Марко Поло повысили до миллиона сомов

В Кыргызстане штраф за незаконный отстрел барана Марко Поло повысили до одного миллиона сомов. Об этом ИА «24.kg» рассказал директор Государственного агенства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, кроме штрафа, повышена и оплата за разрешенный отстрел барана Марко Поло, которая с 1 января 2018 года составит 700 тысяч сомов.

«До этого оплата за лицензию была 450 тысяч сомов, что равнялось $10 тысячам, но в связи с инфляцией мы повысили сумму до 700 тысяч сомов, что так же составляет $10 тысяч», — сообщил Абдыкалык Рустамов.

Кроме того, как он отметил, отстрел снежного барса и даже хранение его шкуры влечет наложение штрафа в 1,5 миллиона сомов.

«Даже если человек, у которого в доме или машине будет обнаружена шкура барса, скажет, что нашел или купил ее, это не будет оправданием. Он все равно заплатит штраф, такой номер больше не пройдет. В прошлом году одного оштрафовали за отстрел барса на 500 тысяч сомов, и штраф полностью взыскали», — сказал он.

По его словам, с 2013 года в Кыргызстане был зафиксирован только один факт незаконного отстрела снежного барса.