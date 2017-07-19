Рябушкин угрожал главному бухгалтеру «Рубикона» и требовал дивиденды

За период с 2006 по 2014 год ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» должно Александру Киму 148 миллионов 501 тысячу сомов. Об этом на судебном процессе по делу бывшего владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима заявила быший главный бухгалтер Ирина Вебер.

По ее словам, дивиденды по закону выдаются только учредителям. В «Рубиконе» дивиденды получали два учрелителя — Ким и Власов. А гендиректор к дивидендам отношения не имеет. Он распоряжается только предприятием. Однако Александр Рябушкин издал приказ, на основании которого в 2015 году ей пришлось выдать ему дивиденды.

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«Я расскажу, как мы с ним познакомились. Он пришел ко мне в кабинет и потребовал отчеты. Я спросила, на основании чего. Он стал угрожать мне увольнением. Через два месяца я уволилась», — рассказала Ирина Вебер.

Напомним, Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации по заявлению Александра Рябушкина.