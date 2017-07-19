19:07
+29
USD 69.23
EUR 79.76
RUB 1.17
Общество

Рябушкин угрожал главному бухгалтеру «Рубикона» и требовал дивиденды

За период с 2006 по 2014 год ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» должно Александру Киму 148 миллионов 501 тысячу сомов. Об этом на судебном процессе по делу бывшего владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима заявила быший главный бухгалтер Ирина Вебер.

По ее словам, дивиденды по закону выдаются только учредителям. В «Рубиконе» дивиденды получали два учрелителя — Ким и Власов. А гендиректор к дивидендам отношения не имеет. Он распоряжается только предприятием. Однако Александр Рябушкин издал приказ, на основании которого в 2015 году ей пришлось выдать ему дивиденды.

Читайте по теме
СМИ. Свобода слова по-кыргызски

«Я расскажу, как мы с ним познакомились. Он пришел ко мне в кабинет и потребовал отчеты. Я спросила, на основании чего. Он стал угрожать мне увольнением. Через два месяца я уволилась», — рассказала Ирина Вебер.

Напомним, Александр Ким обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащего коммерческой организации по заявлению Александра Рябушкина.
Ссылка:
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
В суде по делу экс-владельца «Вечерний Бишкек» будет допрошен специалист Минюста
Показания за совладелицу «Вечерки» — свою жену, написал Александр Рябушкин
В суде по делу экс-владельца «Вечерки» начался допрос Александра Рябушкина
Адвокаты Александра Кима считают, что материалы дела сфальсифицированы
Судья по делу Александра Кима просит стороны «не уходить в 2000-е годы»
Суд отклонил ходатайство адвокатов Александра Кима о передаче дела прокурору
Суд по делу Александра Кима еще раз перенесли. Потерпевший не ходит на процесс
В суде по обвинению Александра Кима истец Рябушкин против проведения экспертиз
В суде по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» адвокаты запросили экспертизу
Александр Ким не понимает, в чем его обвиняют
Популярные новости
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
Бизнес
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!